"Это невозможно забыть": Блогерша Диденко высказалась о годовщине смерти мужа в бане от сухого льда

Блогер Екатерина Диденко рассказала, что у неё нет какого-либо настроения праздновать своё 30-летие из-за прошлогодней трагедии. Супруг девушки Валентин погиб в бане из-за сухого льда на вечеринке в честь её дня рождения. Инста-дива призвала не ждать от неё сегодня хайпа и веселья.

Девушка заявила подписчикам, что "веселья не будет" и теперь это "действительно грустный праздник". День рождения ей будет напоминать об утраченном семейном счастье. Диденко раскритиковала тех, кто собирается хайповать на её горе. По словам девушки, ей уже поступило много советов о том, как себя вести в этот день.

"Не было ни одного дня, когда бы я не вспомнила сама или мне не напомнили о случившемся год назад, о муже, о ребятах, которые погибли. Это невозможно забыть, понимаете? День рождения теперь действительно грустный праздник", — написала она в "Инстаграме".

Напомним, что супруг Екатерины Диденко погиб 29 февраля прошлого года на вечеринке по случаю её 29-летия. Мужчина хотел сделать жене сюрприз и прыгнул в бассейн с сухим льдом. В результате погиб сам Валентин, а также двое гостей. А блогерша после трагедии обзавелась новыми подписчиками и стала гостьей популярных телешоу.



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