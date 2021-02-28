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Модель надела новое платье без белья, и покупатели замерли в ожидании, когда разорвётся его шнуровка

Так бренд одежды решил прорекламировать пополнение в магазине, вот только добился иного результата.

28 февраля 2021, 12:00

Фото © Instagram / fashionnova

Американский бренд модной одежды Fashion Nova специализируется на нарядах для девушек с пышными формами. Таким красоткам обычно нечего стесняться и есть что показать, поэтому товары бренда отличаются особой откровенностью. Но в этот раз даже преданные поклонники Fashion Nova засомневались в своём желании приобрести новое платье.

Фото © Instagram / fashionnova

Фото © Instagram / fashionnova

Модель Джейд примерила коричневое трикотажное платье, которое могло смутить своей длиной, но возмутило подписчиков не это. Шнуровка, пересекающая наряд по всей длине, держала его вместе и не давала сползти с тела девушки. Однако расстояние между краями было слишком большим и открыло потенциальным покупателям всё, что было можно, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / jadeinwondrland

Фото © Instagram / jadeinwondrland

Пользователи "Инстаграма" встревожились, что любой глубокий вдох порвёт шнуровку на платье — и тогда Джейд окажется в непростой ситуации. Ведь чтобы акцентировать внимание на платье — девушка не надела белья, что сделало её положение ещё опаснее. Впрочем, модель в целом отдаёт предпочтение откровенным нарядам, чего не скажешь о подписчиках бренда, которые больше желали такую же фигуру, как у Джейд, чем новое платье.

Фото © Instagram / jadeinwondrland

Фото © Instagram / jadeinwondrland

Если б у меня было такое тело...

mehwishweqar

Можно я на фото отмечу себя до родов? Оно бы мне понравилось😢

hoperaelle

Люблю вашу одежду, и девушка просто космос, но я бы это в жизни не надела! Мало мне позора...

angelzar0918

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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