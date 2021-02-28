11 случаев, когда люди видели вторжение пришельцев и только потом узнавали о своей глупости

Оказывается, за НЛО можно принять всё что угодно. Всё зависит от обстоятельств и веры в инопланетян. Издание Mental Floss составило список таких объектов.

1. Дирижабль Goodyear

Несмотря на то что рекламный дирижабль Goodyear давно стал культовым, время от времени американцы путают его с НЛО. В последний раз это случилось в сентябре прошлого года, во время футбольного матча на стадионе MetLife в штате Нью-Джерси. Проезжавшие мимо водители были так впечатлены, что останавливались на обочине шоссе и снимали происходящее на телефоны.

2. Венера

Вид на Венеру с Земли. Фото © Wikimedia Commons / P. Horálek / ESO

Венеру регулярно принимают за инопланетный корабль. Иногда доходит до абсурда. Журнал Discover сообщает о случае, когда полицейские штата Джорджия преследовали светящийся объект, быстро двигавшийся на высоте около 150 метров. В итоге выяснилось, что это была планета. Венера — самое яркое небесное тело после Солнца и Луны и расположена близко к горизонту. Скорее всего, именно эти факторы регулярно вводят очевидцев в заблуждение.

3. Луна

В 2011 году в полицию графства Хартфордшир, Великобритания, позвонил человек, который утверждал, что видит яркий неопознанный объект, парящий над домом. Сначала он был уверен, что НЛО движется в его сторону, но потом сказал, что объект остановился. Через несколько минут он перезвонил и сообщил, что наконец-то узнал Луну.

4. Ракета SpaceX

Проекты SpaceX привлекают внимание не только благодаря своей инновационности. Когда в декабре 2017 года ракета Falcon 9 взлетела над Южной Калифорнией, она оставила светящийся хвост в вечернем небе. Местные жители были так напуганы, что пожарной службе Лос-Анджелеса пришлось выпустить специальное разъяснение. То же самое часто происходит и после запусков спутников Starlink той же компании.

5. Замёрзшая моча

Астронавт Тим Пик в открытом космосе. Фото © Wikimedia Commons / NASA / Timothy Kopra

В 2015 году британский астронавт Тим Пик, находившийся на МКС, заметил четыре огонька, которые двигались прямо к станции. Пик приготовился к столкновению, но в итоге всё обошлось. Позже выяснилось, что это были заледеневшие капли мочи с российского космического корабля, пролетавшего неподалёку.

6. Линзовидные облака

Линзовидное облако над Дублином. Фото © Wikimedia Commons / Omnisource5

Лентикулярные (или линзовидные) облака образуются, когда влажный воздух проходит над геологическим объектом типа горы и сталкивается с воздушным потоком над ним, создавая нисходящую волну. В результате образуется большое облако в форме линзы, похожее на летающую тарелку. Линзовидные облака довольно редкое явление, поэтому их легко принять за НЛО.

7. Воздушный шар Google

Фото © Colombian Police

В 2017 году в Колумбии разбился большой воздушный шар Google. Компания использовала его для подключения к Интернету в удалённом районе. Фермеры, которые видели, как из упавшего объекта вытекает "странная жидкость", приняли его за НЛО. Установить истину помогла местная полиция.

8. Парашютисты

Пиротехническое шоу от команды парашютистов армии США Golden Knights стало традицией для ежегодного фестиваля в Южной Каролине. Но падающие с неба огненные шары вместо восхищения вызывают у некоторых очевидцев острое желание сообщить в полицию о вторжении пришельцев. С некоторых пор организаторы фестиваля начали выпускать пресс-релизы, чтобы предупредить людей об этом перформансе. Тем не менее бдительных граждан всё ещё хватает.

9. Насекомые

Насекомое, которое приняли за НЛО. Фото © KDVR

Блестящее, круглое, летает в разных направлениях — что это? Похоже на типичное описание инопланетного корабля, но всё гораздо прозаичнее. В 2012 году жителей Денвера взбудоражило видео с НЛО. Астроном Фил Плейт их разочаровал. Он выяснил, что из-за некорректной перспективы съёмки очевидцы приняли за летающую тарелку обычное насекомое.

10. Воздушные змеи

Воздушных змеев тоже часто принимают за НЛО, особенно если они украшены светодиодами. Об одном из таких объектов с разноцветными огнями, зависшем над Ванкувером, сообщалось в начале 2011 года. А в декабре 2020 года нечто подобное видели над Гавайями.

11. Дроны

За последнее десятилетие дроны превратились в главных героев сообщений об НЛО. Они не только выглядят как уменьшенные версии космических кораблей, но и постоянно оказываются в самых неожиданных местах. Пользователи дронов могут дооснастить их светодиодным освещением, чтобы ещё сильнее сбить с толку обывателей.

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