Мужчина решил, что сошёл с ума, когда увидел у пойманной рыбы человеческие зубы — фото

Американец Пол Лор недавно отправился рыбачить на озеро неподалёку от города Мелборн. Всё шло по плану до тех пор, пока на удочку не попалось странное существо с целым набором зубов, отдалённо напоминающих человеческие. Окраска тоже была весьма необычная. Настолько, что 33-летний рыбак понятия не имел, что держит в руках.

Фото © Pen News

Окраска рыбы полосатая, как у зебры. Тело больше напоминает окуня — небольшое, но мясистое. А зубы можно сравнить разве что с человеческими. Только потом я заметил, что они растут ряд за рядом, как у акулы. Это одна из самых странных рыб, что я когда-либо видел Пол Лор

Пол родился в гавайском Гонолулу, и к рыбалке его приучили с детства. Он неплохо разбирался в рыбах, поэтому уже скоро с помощью Интернета выяснил, что за чудо-юдо он поймал. Оказалось, рыба — кейпкодский карась, и все её странности обусловлены условиями, в которых она живёт. Свои массивные челюсти с зубами существо использует, чтобы разбивать раковины моллюсков и крабов.

Фото © Pen News

В основном они питаются ракообразными, и поэтому им нужны такие зубы, чтобы дробить панцири. В моих краях рыбу прозвали "крабом бедняка". Потому что её легко поймать, а на вкус напоминает крабовое мясо из-за своего рациона Пол Лор

Lad Bible пишет, за всю свою жизнь рыба может достигнуть 76 сантиметров в длину. Мало того, этот вид карасей настолько распространён в восточной части Штатов, что в Нью-Йорке есть даже залив Sheepshead Bay, названный в честь этих рыб. Кстати, защитники животных могут быть спокойны. Поймав и изучив карася, Пол вернул его в воду.

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