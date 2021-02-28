Дочка придумала способ, как порадовать папу в командировке, и её послание облетело весь Интернет
Быть вдалеке от любимых сейчас не так сложно, как это было раньше. Технологии предложили нам множество вариантов, как связываться с родственниками и друзьями в режиме реального времени. Казалось бы, в наши дни уже никого не удивить, но детишки всегда находят способ.
Папа Хлои уехал по делам на несколько недель. Девочка и так регулярно созванивается с ним, но недавно малышка оставила такое послание, что оно тут же сделало её звездой. На листке бумаги она написала записку, но как передать её отцу? В качестве средства связи юная изобретательница выбрала умный звонок с камерой, который установлен при входе в дом семьи.
Когда мама с дочкой в очередной раз возвращались домой, Хлоя достала листок и гордо встала прямо перед камерой. Вскоре отцу семейства пришло уведомление на телефон: "Кто-то стоит у вашего порога". Мужчина открыл трансляцию с камеры и тут же расплылся в улыбке. На листке дочери красовалась милая наивная надпись.
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После этого папа включил микрофон, чтобы немного поговорить с дочуркой и женой: "Оу, спасибо. Я так сильно тебя люблю и скучаю по тебе ещё больше. Так здорово!". После этого мама берёт на руки сестру Хлои, чтобы тоже показать её в камеру. Девочка слишком маленькая, чтобы передавать приветы отцу в командировке, пишет Daily Star. Запись с камеры умного звонка стала вирусной. За несколько дней её посмотрели больше 11 тысяч раз. У милой семьи сразу появились поклонники.
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