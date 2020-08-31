Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Шурыгина показала откровенное фото с бойфрендом, посоветовав подписчикам попробовать групповой секс

21-летняя блогерша родом из Ульяновска, ставшая известной из-за громкой истории с изнасилованием, после разрыва с мужем встречается с молодым бизнесменом Денисом Ребровым.

1188

Фото © Instagram / denjedik

Влюблённые не стесняются выкладывать откровенные фото, а теперь Диана ещё и решила дать совет подписчикам насчёт того, как "внести перчинку в секс". В её инстаграме появился пикантный кадр, где девушку в одном нижнем белье страстно обнимает избранник. Блогерша заявила, что на карантине пары слишком много времени проводили друг с другом и обычные любовные утехи им могли надоесть.

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Так, Диана предложила воспользоваться специальными аксессуарами, включая кляпы и бельё. Также, по её мнению, в постели не помешает парик — вероятно, чтобы парню легче было представлять себе другую девушку.

Пусть парень представит, что занимается сексом с совсем другой девушкой. Разнообразие для многих парней важно, а таким способом мы сможем как бы обмануть их мозг

Диана Шурыгина

Фото © Instagram / denjedik

На этом фантазия у блогерши не иссякла. Ещё один способ не заскучать в любовных отношениях, по мнению Шурыгиной, групповой секс и обмен партнёрами, пишет Cosmopolitan.

Можно заказать девушку или парня на ночь. И да, я не шучу. Только обязательно проверяйте места, где заказываете друзей на ночь, лучше переплатить, чем потом мучиться с последствиями. Ещё можно позвать знакомую пару в гости с ночёвкой. Компанией веселее: можете развлекаться все вместе, поменяться партнёрами или просто заниматься сексом рядом, смотря друг на друга

Диана Шурыгина

Фото © Instagram / denjedik

Ранее бойфренд Дианы Шурыгиной рассказал, как начинались их отношения. Молодые люди познакомились на деловой встрече, когда блогерша была ещё замужем, и парень не смог устоять против её очарования. Завязалась общение, результатом которого стал бурный роман, длящийся до сих пор.

Ивлеева проспорила подруге и показала фото "18+", от которого у фанатов перехватило дыхание

Настюшка Опасность приготовила поклонникам неожиданный сюрприз.

Выбор редакции

Loading...