Шурыгина показала откровенное фото с бойфрендом, посоветовав подписчикам попробовать групповой секс

Влюблённые не стесняются выкладывать откровенные фото, а теперь Диана ещё и решила дать совет подписчикам насчёт того, как "внести перчинку в секс". В её инстаграме появился пикантный кадр, где девушку в одном нижнем белье страстно обнимает избранник. Блогерша заявила, что на карантине пары слишком много времени проводили друг с другом и обычные любовные утехи им могли надоесть.

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Так, Диана предложила воспользоваться специальными аксессуарами, включая кляпы и бельё. Также, по её мнению, в постели не помешает парик — вероятно, чтобы парню легче было представлять себе другую девушку.

Пусть парень представит, что занимается сексом с совсем другой девушкой. Разнообразие для многих парней важно, а таким способом мы сможем как бы обмануть их мозг Диана Шурыгина

Фото © Instagram / denjedik

На этом фантазия у блогерши не иссякла. Ещё один способ не заскучать в любовных отношениях, по мнению Шурыгиной, групповой секс и обмен партнёрами, пишет Cosmopolitan.

Можно заказать девушку или парня на ночь. И да, я не шучу. Только обязательно проверяйте места, где заказываете друзей на ночь, лучше переплатить, чем потом мучиться с последствиями. Ещё можно позвать знакомую пару в гости с ночёвкой. Компанией веселее: можете развлекаться все вместе, поменяться партнёрами или просто заниматься сексом рядом, смотря друг на друга Диана Шурыгина

Фото © Instagram / denjedik