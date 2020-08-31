Шурыгина показала откровенное фото с бойфрендом, посоветовав подписчикам попробовать групповой секс

Влюблённые не стесняются выкладывать откровенные фото, а теперь Диана ещё и решила дать совет подписчикам насчёт того, как "внести перчинку в секс". В её инстаграме появился пикантный кадр, где девушку в одном нижнем белье страстно обнимает избранник. Блогерша заявила, что на карантине пары слишком много времени проводили друг с другом и обычные любовные утехи им могли надоесть.
Фото © Instagram / shurygina_vlog
Так, Диана предложила воспользоваться специальными аксессуарами, включая кляпы и бельё. Также, по её мнению, в постели не помешает парик — вероятно, чтобы парню легче было представлять себе другую девушку.
Пусть парень представит, что занимается сексом с совсем другой девушкой. Разнообразие для многих парней важно, а таким способом мы сможем как бы обмануть их мозг
Диана Шурыгина
На этом фантазия у блогерши не иссякла. Ещё один способ не заскучать в любовных отношениях, по мнению Шурыгиной, групповой секс и обмен партнёрами, пишет Cosmopolitan.
Можно заказать девушку или парня на ночь. И да, я не шучу. Только обязательно проверяйте места, где заказываете друзей на ночь, лучше переплатить, чем потом мучиться с последствиями. Ещё можно позвать знакомую пару в гости с ночёвкой. Компанией веселее: можете развлекаться все вместе, поменяться партнёрами или просто заниматься сексом рядом, смотря друг на друга
Диана Шурыгина
Ранее бойфренд Дианы Шурыгиной рассказал, как начинались их отношения. Молодые люди познакомились на деловой встрече, когда блогерша была ещё замужем, и парень не смог устоять против её очарования. Завязалась общение, результатом которого стал бурный роман, длящийся до сих пор.