Главный инфекционист США призвал привиться любой из доступных вакцин
Сам Фаучи уже сделал прививку от коронавируса.
Фото © Jessica Rinaldi / Globe Staff
Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал американцев привиться любой из трёх доступных в стране вакцин от коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире NBC.
"Все три [одобренные вакцины. — Прим. Лайфа] очень хорошие. Люди должны воспользоваться той, которая им наиболее доступна. Если Johnson & Johnson доступна сейчас, я бы поставил её", — поделился мнением Фаучи.
Сам инфекционист уже сделал прививку от коронавируса. Фаучи выбрал для этого вакцину от Moderna.
Президент США Джо Байден назвал обнадёживающим событием одобрение третьей вакцины от ковида.
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