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Эксперт Роспотребнадзора раскрыл долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

По его мнению, для замедления распространения инфекции нужно, чтобы коллективный иммунитет сформировался у 60–70% населения.

28 февраля 2021, 19:17
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На данный момент иммунитет к коронавирусу выработался только у 6% россиян. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет "Российская газета".

Он напомнил, что всего с начала эпидемии заразилось порядка 4,2 миллиона человек. По мнению Горелова, ещё 20–30% переболели бессимптомно и к врачам не обращались. Вакцинировалось же четыре миллиона граждан.

"То есть иммунная защита есть сейчас у восьми-девяти миллионов человек. От 146 миллионов лишь 5,7–6%", — отметил специалист.

По его словам, для замедления распространения коронавируса нужно, чтобы коллективный иммунитет сформировался у 60–70% населения.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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