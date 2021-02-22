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Опубликовано видео ударов российского беспилотника "Орион" по сирийским террористам

Эта ударная техника разрабатывалась с 2011 года по заказу Министерства обороны.

22 февраля 2021, 07:51

Опубликованы кадры боевых вылетов российских беспилотников "Орион" в Сирии. Выполнено 17 ударов по террористам. Кадры обнародовал телеканал "Россия-1".

Показано, как "Орион" работает по нескольким объектам террористов, в том числе и в ночных условиях. Он находит цель при помощи своего тепловизионного канала оптико-локационной системы.

Дабы не нарушать авиационные традиции, на борт аппарата нанесли по звезде за каждый его боевой вылет. Каждая пометка содержит букву Р, Б или П. Р означает разведывательный полёт, Б — вылет с нанесением ударов по наземным целям, П — предположительно, полёт на поиск или подсветку целей.

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"Орион" находился в разработке с 2011 года. Он был создан по заказу Министерства обороны в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец" и относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полёта. "Орион" способен находиться в полёте до суток, его максимальная взлётная масса 1100 килограммов, а боевая нагрузка до 250 килограммов.

Ранее Лайф рассказывал, что в России также начнётся производство ударных БПЛА "Альтиус".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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