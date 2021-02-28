Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Трамп заявил, что не будет основывать свою политическую партию

Вместе с тем экс-глава Белого дома подчеркнул, что его карьера не закончена.

28 февраля 2021, 21:58

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет основывать свою партию. Об этом он сказал в своём первом выступлении после ухода с поста главы Белого дома на консервативной конференции CPAC в Орландо.

"Мы не будем начинать новые партии. У нас есть Республиканская партия", — отметил Трамп.

"Очень скучно": Трамп заявил, что больше не хочет возвращаться в Twitter

"Очень скучно": Трамп заявил, что больше не хочет возвращаться в Twitter

Вместе с тем экс-глава Белого дома подчеркнул, что его политическая карьера не закончена. Он добавил, что республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".

Напомним, ранее сообщалось, что почти половина республиканцев готова поддержать Трампа, если он создаст новую партию.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1