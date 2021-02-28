Трамп заявил, что не будет основывать свою политическую партию
Вместе с тем экс-глава Белого дома подчеркнул, что его карьера не закончена.
TRUMP: "We have the Republican Party... I am not starting a new party. That was fake news." #CPAC pic.twitter.com/192lpOwgXA— Daily Caller (@DailyCaller) February 28, 2021
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет основывать свою партию. Об этом он сказал в своём первом выступлении после ухода с поста главы Белого дома на консервативной конференции CPAC в Орландо.
"Мы не будем начинать новые партии. У нас есть Республиканская партия", — отметил Трамп.
Вместе с тем экс-глава Белого дома подчеркнул, что его политическая карьера не закончена. Он добавил, что республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".
Напомним, ранее сообщалось, что почти половина республиканцев готова поддержать Трампа, если он создаст новую партию.
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