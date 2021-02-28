Трамп заявил, что не будет основывать свою политическую партию

TRUMP: "We have the Republican Party... I am not starting a new party. That was fake news." #CPAC pic.twitter.com/192lpOwgXA — Daily Caller (@DailyCaller) February 28, 2021

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет основывать свою партию. Об этом он сказал в своём первом выступлении после ухода с поста главы Белого дома на консервативной конференции CPAC в Орландо.

"Мы не будем начинать новые партии. У нас есть Республиканская партия", — отметил Трамп.

Вместе с тем экс-глава Белого дома подчеркнул, что его политическая карьера не закончена. Он добавил, что республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".

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