WSJ: Иран отказался от прямых переговоров с США и Евросоюзом по ядерной сделке
Тегеран потребовал гарантий Вашингтона, что ряд санкций будет отменён после встречи.
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Иран отклонил предложение Евросоюза об организации прямых переговоров по ядерной программе с США, об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.
По данным СМИ, Тегеран не согласился присутствовать на встрече в Европе и заявил, что сначала ему нужны гарантии отмены ряда американских санкций. Отмечается, что подобный шаг может спровоцировать обострение напряжённости в ближайшие дни.
В свою очередь США заявили, что готовы присутствовать на переговорах и надеялись на их проведение в ближайшие дни. Однако Вашингтон отказался ослабить ограничения до проведения прямого диалога с Ираном. Дипломаты считают, что отказ Тегерана от встречи может быть попыткой получить рычаги влияния на будущих переговорах. Не исключено, что таковые пройдут в ближайшие месяцы, возможно — до конца марта.
Ранее президент США Джо Байден отверг идею снятия санкций для возвращения Ирана за стол переговоров по ядерной сделке.
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