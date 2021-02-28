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Мосгорсуд объяснил, почему Навальному заменили условный срок на реальный

Также был дан комментарий о требовании ЕСПЧ освободить осуждённого.

28 февраля 2021, 20:46
<p>Фото © АГН "Москва"</p>

Фото © АГН "Москва"

Мосгорсуд опубликовал определение апелляционной коллегии суда по делу "Ив Роше". В документе названы основания для замены условного срока блогеру Алексею Навальному на реальный.

Отмечается, что осуждённый систематически уклонялся от надзора и не исполнял возложенные на него обязательства являться на регистрацию в установленные дни. При этом срок лечения в Германии не был засчитан как время неявки.

Нарушения произошли не менее двух раз за год, поэтому суд счёл обоснованным заменить условное наказание на реальное лишение свободы. После выписки из клиники "Шарите" Навальный не предоставил в УФСИН России данные о своём местонахождении и скрывался от контроля более 30 дней.

В ОНК сообщили, что Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

В ОНК сообщили, что Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

Кроме того, в материалах апелляционной коллегии указано, что Европейский суд по правам человека не должен вмешиваться в деятельность российской судебной системы и давать какие-либо указания. Требования ЕСПЧ не может быть удовлетворено, поскольку он не является вышестоящим органом для судов РФ, а решение может быть принято только в соответствии с законодательством России.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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