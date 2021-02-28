В Выборге подросток упал с 13-го этажа недостроенного дома и разбился насмерть

В Выборге Ленинградской области на стройке погиб 12-летний подросток, об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шестиклассник выпал с 13-го этажа недостроенного дома будущего жилого комплекса "Брусника" и упал на балкон второго этажа.

Тело погибшего направлено в морг, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Семья ребёнка считалась благополучной и на учёте не состояла.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве мужчина во время конфликта убил бывшего мужа своей сожительницы.

Авторы