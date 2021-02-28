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В Выборге подросток упал с 13-го этажа недостроенного дома и разбился насмерть

Семья школьника считалась благополучной и на учёте не состояла.

28 февраля 2021, 20:14
<p>Недостроенное здание ЖК в Выборге. Фото © VK / <a href="https://vk.com/vyborg_interesting?w=wall-37888583_1376896" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vyborg_interesting</a></p>

Недостроенное здание ЖК в Выборге. Фото © VK / vyborg_interesting

В Выборге Ленинградской области на стройке погиб 12-летний подросток, об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шестиклассник выпал с 13-го этажа недостроенного дома будущего жилого комплекса "Брусника" и упал на балкон второго этажа.

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Тело погибшего направлено в морг, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Семья ребёнка считалась благополучной и на учёте не состояла.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве мужчина во время конфликта убил бывшего мужа своей сожительницы.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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