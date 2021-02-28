Пьяный депутат устроил дебош в отделении полиции и теперь обвиняет стражей порядка в провокации — видео

Депутат от "Справедливой России" районной думы города Киренска Иркутской области Дмитрий Клепиков устроил пьяный дебош в отделении полиции. Инцидент заснял понятой.

По его словам, народный избранник кидался на стражей порядка и угрожал всех посадить. После этого мужчину закрыли в КПЗ, откуда он продолжал кричать и обзывать сотрудников.

Клепиков занимает должность председателя постоянной комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике думы Киренского района. Сам мужчина с обвинениями не согласен и считает себя пострадавшей стороной.

Депутат рассказал Лайфу, что у него конфликт с главой Киренска, которого он подозревает в коррупции. Клепиков утверждает, что тот дружит с начальником полиции, поэтому отношение к правоохранителям у народного избранника изначально было предвзятое.

В день задержания, 24 февраля, Клепиков посетил корпоратив в думе. После праздника все разошлись, но на улице было холодно, поэтому мужчина решил подождать такси в здании. Там же, на первом этаже, расположена городская администрация.

"Но я был сильно выпившим и заснул на диване. Вместо того чтобы предложить помощь и вызвать такси сотрудники городской администрации вызвали полицию. Приехала полиция, отвезла меня в отделение. Я всё это время просил у них адвоката. Но с адвокатом связаться не дали и дежурного адвоката тоже", — рассказал депутат.

По словам Клепикова, его снимали в помещении, где это делать запрещено. Он отметил, что уже написал заявление в Следственный комитет, чтобы по факту появления компрометирующего видео была проведена проверка.

"Снимали это полицейские и понятой. Это видео нарезанное, не цельное. Снимали где-то минут десять, а выбрали такие самые нужные моменты для публики, где я ору. А где они надо мной смеялись, шутили и провоцировали, это не показали", — заявил народный избранник.

По словам Клепикова, его также избили в полиции, он даже получил справку у травматолога. У мужчины большие синяки на руке, два ушиба на голове и ссадины на спине. Однако правоохранители заявили, что задержанный сам упал с лестницы. Депутат в это не верит и считает, что характер повреждений не соответствует подобному падению.

"Есть постановление суда, и меня там признали виновным именно за то, что я находился в состоянии опьянения и всё. Никого дебоша не было", — заключил Клепиков.

Ранее Лайф рассказывал, как экс-депутат Рады вместе с другом устроили поножовщину в кафе из-за русского языка.

Авторы