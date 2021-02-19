Прославившийся матерными песнями сахалинский депутат-тиктокер уволился

Депутат из сахалинского города Томари, который обрёл известность после публикации в "Тиктоке" матерных песен, написал заявление о выходе из состава районного собрания, коллеги его желание поддержали. Об этом сообщила РИА "Новости" глава представительного органа Валентина Новикова.

"Да, действительно, Сергей Булатов написал заявление о выходе из состава депутатов по собственному желанию. Мы единогласно решили снять с него полномочия", — сказала Новикова.

Ранее центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении депутата собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ Сергея Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей и выкладывал их в "Тиктоке". Ролики уже удалены из Сети, а депутат-блогер сам подал заявление о выходе из КПРФ.

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