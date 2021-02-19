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Москва и Минск договорились об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ

Соответствующий документ подписали министры транспорта двух стран.

19 февраля 2021, 10:49

Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Россия и Белоруссия подписали документ о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Соглашение заключили сегодня, 19 февраля, в Москве глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Проект соглашения был одобрен в конце января Правительством России, а 16 февраля — президентом республики Александром Лукашенко.

Соглашение позволяет перевалку предприятиями Белоруссии 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов в портах РФ на Балтике в 2021–2023 годах, в том числе 3,5 миллиона в текущем году, а 3,2 миллиона — в следующем. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

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Напомним, что летом 2020 года Лукашенко пригрозил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу российских. Причиной такого решения стала реакция балтийских стран на протесты в Белоруссии. В конце 2020 года Минск приостановил перевалку нефтепродуктов через Клайпеду, а в январе объявил о переговорах по транзиту с Минтрансом РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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