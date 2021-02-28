Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск
Удар был нанесён со стороны Голанских высот.
Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск. Видео © Twitter / binoman777
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает SANA.
Отмечается, что удар, нанесённый Израилем со стороны Голанских высот, был направлен на несколько целей в окрестностях сирийской столицы.
По данным СМИ, силы ПВО отразили атаку и сбили большую часть снарядов.
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Ранее в ночь на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии, связанным с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.
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