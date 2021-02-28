Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает SANA .

Отмечается, что удар, нанесённый Израилем со стороны Голанских высот, был направлен на несколько целей в окрестностях сирийской столицы.