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Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск

Удар был нанесён со стороны Голанских высот.

28 февраля 2021, 21:03

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск. Видео © Twitter / binoman777

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что удар, нанесённый Израилем со стороны Голанских высот, был направлен на несколько целей в окрестностях сирийской столицы.

Байден сообщил, что группы в Сирии, по которым были нанесены удары, готовили нападения на США

Байден сообщил, что группы в Сирии, по которым были нанесены удары, готовили нападения на США

По данным СМИ, силы ПВО отразили атаку и сбили большую часть снарядов.

Ранее в ночь на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии, связанным с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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