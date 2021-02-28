Минсельхоз, Минпромторг и МЭР ответили на сообщение о росте цен на продукты в России
Ранее аналитики агентства Bloomberg назвали РФ "горячей" страной в этом вопросе.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Дефицит продуктов в России невозможен, также нет фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка. Об этом заявил Минпромторг РФ.
Так в ведомстве ответили на аналитическую статью агентства Bloomberg, где Россию включили в список "горячих" стран по росту цен.
"У российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", — говорится в заявлении Минпромторга.
Также там отметили, что РФ обладает развитой и диверсифицированной системой торговли.
В свою очередь в Минсельхозе заявили, что не видят оснований для скачкообразного роста цен на продукты. Ведомство подчеркнуло, что продовольствие в России остаётся одним из самых доступных среди европейских стран. Также министерство напомнило, что Правительство РФ стабилизирует цены на базовые продукты питания. В настоящее время динамика цен сельхозпроизводителей на основные категории товаров соответствует сезонным показателям.
"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", — отмечает Минсельхоз.
Минэкономразвития заявило, что цены на продукты оперативно отслеживаются вместе с ФНС и Росстатом, а аналитика Bloomberg носит спекулятивный характер.
"Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние", — говорится в сообщении МЭР.
Ведомство добавило, что кабмин в целом сосредоточен на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки региональных производителей.
Ранее сообщалось, что продукты могут подорожать из-за упаковки.
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