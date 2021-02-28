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Минсельхоз, Минпромторг и МЭР ответили на сообщение о росте цен на продукты в России

Ранее аналитики агентства Bloomberg назвали РФ "горячей" страной в этом вопросе.

28 февраля 2021, 21:22
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Дефицит продуктов в России невозможен, также нет фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка. Об этом заявил Минпромторг РФ.

Так в ведомстве ответили на аналитическую статью агентства Bloomberg, где Россию включили в список "горячих" стран по росту цен.

Bloomberg назвал Россию "горячей" по росту цен на продукты

Bloomberg назвал Россию "горячей" по росту цен на продукты

"У российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать", — говорится в заявлении Минпромторга.

Также там отметили, что РФ обладает развитой и диверсифицированной системой торговли.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что не видят оснований для скачкообразного роста цен на продукты. Ведомство подчеркнуло, что продовольствие в России остаётся одним из самых доступных среди европейских стран. Также министерство напомнило, что Правительство РФ стабилизирует цены на базовые продукты питания. В настоящее время динамика цен сельхозпроизводителей на основные категории товаров соответствует сезонным показателям.

Производители намерены сохранить нынешние цены на подсолнечное масло до августа

Производители намерены сохранить нынешние цены на подсолнечное масло до августа

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", — отмечает Минсельхоз.

Минэкономразвития заявило, что цены на продукты оперативно отслеживаются вместе с ФНС и Росстатом, а аналитика Bloomberg носит спекулятивный характер.

"Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние", — говорится в сообщении МЭР.

Ведомство добавило, что кабмин в целом сосредоточен на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки региональных производителей.

Ранее сообщалось, что продукты могут подорожать из-за упаковки.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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