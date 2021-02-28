Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, ранившего силовика из ружья

Второго нападавшего ищут.

28 февраля 2021, 21:57

Фото © Pixabay

В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, который выстрелил из ружья в сотрудника Росгвардии при попытке проверить документы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.

Подозреваемого в нападении нашли в Черкесске. Сопротивления он не оказывал и добровольно сдал охотничье огнестрельное оружие.

МВД показало кадры перестрелки сотрудников ППС с неизвестными в Махачкале — видео

МВД показало кадры перестрелки сотрудников ППС с неизвестными в Махачкале — видео

Второго мужчину, который находился за рулём и ударил полицейского ножом, разыскивают. Его личность установлена.

По факту применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 25 февраля. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в Малокарачаевском районе.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1