В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, ранившего силовика из ружья
Второго нападавшего ищут.
Фото © Pixabay
В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, который выстрелил из ружья в сотрудника Росгвардии при попытке проверить документы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.
Подозреваемого в нападении нашли в Черкесске. Сопротивления он не оказывал и добровольно сдал охотничье огнестрельное оружие.
Второго мужчину, который находился за рулём и ударил полицейского ножом, разыскивают. Его личность установлена.
По факту применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 25 февраля. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в Малокарачаевском районе.
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