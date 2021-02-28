В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, ранившего силовика из ружья

В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, который выстрелил из ружья в сотрудника Росгвардии при попытке проверить документы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.

Подозреваемого в нападении нашли в Черкесске. Сопротивления он не оказывал и добровольно сдал охотничье огнестрельное оружие.

Второго мужчину, который находился за рулём и ударил полицейского ножом, разыскивают. Его личность установлена.

По факту применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 25 февраля. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в Малокарачаевском районе.

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