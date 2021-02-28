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Шесть человек пострадали в Пензе после хлопка газа и пожара в пекарне

В загоревшемся здании находился двухлетний ребёнок.

28 февраля 2021, 21:40
<p>Фото © <a href="https://penza.sledcom.ru/news/item/1543993/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Пензенской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Пензенской области

В Пензе в здании, где производились хлебобулочные изделия, произошёл хлопок газа и пожар, пострадало шесть человек. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Уточняется, что пострадали три женщины (1995, 1986 и 1961 годов рождения), двое мужчин (1997 и 1975 годов рождения) и девочка 2018 года рождения.

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Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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