Шесть человек пострадали в Пензе после хлопка газа и пожара в пекарне

В Пензе в здании, где производились хлебобулочные изделия, произошёл хлопок газа и пожар, пострадало шесть человек. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Уточняется, что пострадали три женщины (1995, 1986 и 1961 годов рождения), двое мужчин (1997 и 1975 годов рождения) и девочка 2018 года рождения.

Всего огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 50 человек личного состава.

Ранее Лайф писал о том, что четыре машины сгорели дотла при пожаре на автомойке в Красноярске.

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