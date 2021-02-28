Четыре машины сгорели дотла при пожаре на автомойке в Красноярске
Владельцам пришлось беспомощно наблюдать за гибелью своих железных коней.
Пожар на автомойке в Красноярске. Видео © Телеграм-канал "Красноярск № 1"
Четыре машины сгорели в результате пожара на автомойке на Свердловской улице в Красноярске. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным, возгорание началось на кровле, а затем охватило всё здание. В полыхающей автомойке в это время находились машины. Спасать их из охваченного огнём здания было опасно из-за угрозы взрывов. Владельцам пришлось беспомощно наблюдать за гибелью своих железных коней.
На данный момент пожар локализован. Пламя успело распространиться на площади в 450 квадратов. Здание, как и его содержимое, выгорело дотла. Сейчас пожарные пытаются полностью потушить огонь.
Ранее сегодня крупный пожар произошёл в торговом центре в Мурманске. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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