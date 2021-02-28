Премьер Чехии рассказал, что ему и его семье угрожали убийством

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о том, что в начале года его самого и всю его семью угрожал убить неизвестный. Причём лично он угроз не получал — об опасности высокопоставленного политика предупредила полиция.

"Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану", — рассказал он в эфире телеканала CNN Prima News.

Отмечается, что мужчину задержали спустя месяц в Испании при содействии Интерпола. Сейчас против него возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, от премьера он требовал освободить пост председателя правительства в течение нескольких дней.

А ранее Лайф публиковал видео эвакуации вице-президента Майка Пенса из Капитолия в тот день, когда протестующие ворвались в здание в ходе штурма. Отмечалось, что повстанцы угрожали безопасности Пенса и желали добраться до него, поскольку тот отказался выполнить требования тогда ещё действующего президента США Дональда Трампа.

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