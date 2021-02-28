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Жуткое падение норвежской горнолыжницы на соревнованиях в Италии сняли на видео

Пострадавшую девушку эвакуировали вертолётом.

28 февраля 2021, 16:48

Видео © Соцсети

Норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли в рамках этапа Кубка мира в этом виде спорта, который проходит в итальянской долине Валь-ди-Фасса, протаранила защитное ограждение. После жуткого падения 22-летняя спортсменка кричала от боли и держалась за левую ногу.

На кадрах с места ЧП видно, что девушка несколько раз ударилась головой. Из-за произошедшего соревнования прервали, а 22-летнюю спортсменку эвакуировали в больницу на вертолёте. Викхофф Ли занимает 13-е место в общем зачёте Кубка мира по горнолыжному спорту.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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