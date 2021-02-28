Жуткое падение норвежской горнолыжницы на соревнованиях в Италии сняли на видео
Пострадавшую девушку эвакуировали вертолётом.
Видео © Соцсети
Норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли в рамках этапа Кубка мира в этом виде спорта, который проходит в итальянской долине Валь-ди-Фасса, протаранила защитное ограждение. После жуткого падения 22-летняя спортсменка кричала от боли и держалась за левую ногу.
На кадрах с места ЧП видно, что девушка несколько раз ударилась головой. Из-за произошедшего соревнования прервали, а 22-летнюю спортсменку эвакуировали в больницу на вертолёте. Викхофф Ли занимает 13-е место в общем зачёте Кубка мира по горнолыжному спорту.
А, между прочим, российские лыжники выиграли бронзу чемпионата мира в командном спринте. Ранее российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира в скиатлоне.
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