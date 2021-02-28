В Германии испугались исков в случае остановки "Северного потока – 2"
Ещё одна причина реализовать проект — ФРГ будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.
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Берлин не может позволить себе отказаться от "Северного потока – 2" в ближайшие несколько десятков лет из-за возможных исков о возмещении ущерба, заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
"Если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах", — объяснила Шульце в интервью изданию Welt.
Министр также отметила, что страна не может отказаться и от угля, и от атомных электростанций, и от газа. Германия будет нуждаться в голубом топливе и в этом, и в следующем десятилетии, сказала Шульце.
Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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