Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Германии испугались исков в случае остановки "Северного потока – 2"

Ещё одна причина реализовать проект — ФРГ будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.

28 февраля 2021, 15:55
<p>Фото © Nord-stream2.com</p>

Фото © Nord-stream2.com

Берлин не может позволить себе отказаться от "Северного потока – 2" в ближайшие несколько десятков лет из-за возможных исков о возмещении ущерба, заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

"Если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах", — объяснила Шульце в интервью изданию Welt.

Министр также отметила, что страна не может отказаться и от угля, и от атомных электростанций, и от газа. Германия будет нуждаться в голубом топливе и в этом, и в следующем десятилетии, сказала Шульце.

В Германии назвали три условия для запуска "Северного потока — 2"

В Германии назвали три условия для запуска "Северного потока — 2"

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1