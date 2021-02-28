"Запинывай её ногами": В Омске 12-летние школьницы устроили драку у ворот интерната
Личности главных героинь видео уже установлены.
Кадр из видео © Соцсети
В Омске 12-летние школьницы устроили драку в снегу у ворот школы-интерната № 2. Девочки хватали друг друга за волосы, а также били ногами и руками под одобрительные крики сверстников. Видео "боя" заинтересовало прокуратуру города.
На кадрах слышно, как "болельщики" кричат девочкам: "Бей прямо в лицо, не позорь себя!", "Запинывай её ногами", "Сильней!", "Ударь просто кулаком!". Личности главных героинь видео уже установлены. Проверка коснётся и школы-интерната общего образования №2, где учатся участницы драки.
"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Органами прокуратуры взят на особый контроль ход проведения правоохранительными органами доследственной проверки по данному факту", — отметили в прокуратуре.
А недавно в посёлке Смирных Сахалинской области обнаружили избитую и раздетую 15-летнюю воспитанницу местного интерната. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Позже правоохранители выдвинули версию, что пострадавшая могла сама спровоцировать конфликт, из-за которого её избили.
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