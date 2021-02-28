Сбивший двух пешеходов в Астрахани голый водитель оказался сыном местного депутата

Водитель, который сегодня сбил двух пешеходов в Астрахани, оказался сыном депутата местной думы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

За рулём 26-летний Артём Л. находился без штанов и нижнего белья. При задержании молодой человек оказал сопротивление, за что был закован в наручники. При этом нарушитель был в невменяемом состоянии. От медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Оскорбление представителя власти".

Собеседник Лайфа также уточнил, что пострадавшие в ДТП — 44-летний военный прокурор Астрахани Казбек К. и его 37-летняя супруга Залина К. Сейчас они оба находятся в больнице с закрытыми черепно-мозговыми травмами и переломами.

Ранее Лайф публиковал видео момента ДТП.

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