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Сбивший двух пешеходов в Астрахани голый водитель оказался сыном местного депутата

Молодой человек находился за рулём без штанов и нижнего белья.

28 февраля 2021, 15:14
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Водитель, который сегодня сбил двух пешеходов в Астрахани, оказался сыном депутата местной думы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

За рулём 26-летний Артём Л. находился без штанов и нижнего белья. При задержании молодой человек оказал сопротивление, за что был закован в наручники. При этом нарушитель был в невменяемом состоянии. От медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Оскорбление представителя власти".

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Собеседник Лайфа также уточнил, что пострадавшие в ДТП — 44-летний военный прокурор Астрахани Казбек К. и его 37-летняя супруга Залина К. Сейчас они оба находятся в больнице с закрытыми черепно-мозговыми травмами и переломами.

Ранее Лайф публиковал видео момента ДТП.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

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