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Российский военный корабль впервые вошёл в порт Судана

Экипаж судна пополнит запасы и отдохнёт после масштабных морских учений.

28 февраля 2021, 14:34
<p>Фото © ТАСС / Карпушкин Александр</p>

Фото © ТАСС / Карпушкин Александр

Российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" <...> совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению России и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России", — говорится в сообщении.

Российский флот следит за кораблями Испании и Греции в Чёрном море

Российский флот следит за кораблями Испании и Греции в Чёрном море

Отмечается, что корабль только вернулся с международных военно-морских учений "Аман-2021", которые проходили 15 и 16 февраля в Аравийском море. В ходе них экипажи отработали отражение атак условных врагов, маневрирование в различных ситуациях и противодействие пиратству с применением артиллерии, которой оснащены корабли. Всего в учениях приняли участие 45 государств.

Ранее единственный полноценный боевой корабль украинского флота, который является его флагманом, назвали небоеспособным из-за плачевного состояния вооружения и оборудования.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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