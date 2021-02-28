Российский военный корабль впервые вошёл в порт Судана

Российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" <...> совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению России и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль только вернулся с международных военно-морских учений "Аман-2021", которые проходили 15 и 16 февраля в Аравийском море. В ходе них экипажи отработали отражение атак условных врагов, маневрирование в различных ситуациях и противодействие пиратству с применением артиллерии, которой оснащены корабли. Всего в учениях приняли участие 45 государств.

Ранее единственный полноценный боевой корабль украинского флота, который является его флагманом, назвали небоеспособным из-за плачевного состояния вооружения и оборудования.

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