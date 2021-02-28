В РПЦ назвали бои без правил антихристианским спортом
Нужно воспитывать милосердных воинов-защитников, считает священнослужитель.
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Бои без правил — антихристианский вид спорта, поскольку там нравственные ценности оказываются попраны. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
"Я считаю, что это антихристианский вид спорта. Там попираются фундаментальные нравственные ценности. Например, там бьют лежачего, причём надо повалить, чтобы добить. Это не то же, что выиграть в спорте по очкам — провёл приём, получил очки, зафиксировали победу", — заявил митрополит Митрофан.
По его мнению, в боях без правил отброшены этические нормы, а воспитание воинов можно осуществить только при внедрении моральных ценностей. Иначе в человеке культивируются слабость, "отсутствие благородства и широты души". Если спортсмен теряет ориентиры, то под угрозой оказываются те, кого он должен защищать, заключил священнослужитель.
Напомним, что патриарх Кирилл ранее заявил о кризисе молодого поколения.
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