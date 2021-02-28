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Названа дата прощания с художником-постановщиком "Винни-Пуха" Владимиром Зуйковым

Он умер 25 февраля на 87-м году жизни.

28 февраля 2021, 14:54
<p>Фото © ТАСС/Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС/Михаил Метцель

Церемония прощания с художником-постановщиком мультфильмов "Винни-Пух" Владимиром Зуйковым состоится 2 марта в Доме кино. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Прощание с Владимиром Зуйковым состоится во вторник, 2 марта, в Доме кино, в 12:00", уточнили в киностудии.

В "Союзмультфильме" выразили глубокие соболезнования родным, друзьям и близким Зуйкова. Коллеги назвали художника-постановщика человеком тонкого, уникального таланта, великим мастером с высокой миссией. В киностудии пообещали сохранить для будущих поколений наследие мастера.

Художник-постановщик "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от коронавируса

Художник-постановщик "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от коронавируса

А ранее умер киновед и критик, ведущий легендарной советской телепередачи "Кинопанорама" и главный редактор журнала "Искусство кино" Даль Орлов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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