Названа дата прощания с художником-постановщиком "Винни-Пуха" Владимиром Зуйковым
Он умер 25 февраля на 87-м году жизни.
Фото © ТАСС/Михаил Метцель
Церемония прощания с художником-постановщиком мультфильмов "Винни-Пух" Владимиром Зуйковым состоится 2 марта в Доме кино. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
"Прощание с Владимиром Зуйковым состоится во вторник, 2 марта, в Доме кино, в 12:00", — уточнили в киностудии.
В "Союзмультфильме" выразили глубокие соболезнования родным, друзьям и близким Зуйкова. Коллеги назвали художника-постановщика человеком тонкого, уникального таланта, великим мастером с высокой миссией. В киностудии пообещали сохранить для будущих поколений наследие мастера.
А ранее умер киновед и критик, ведущий легендарной советской телепередачи "Кинопанорама" и главный редактор журнала "Искусство кино" Даль Орлов.
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