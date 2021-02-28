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Один ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в московском ТЦ

Инцидент произошёл в игровой зоне.

28 февраля 2021, 15:04
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Прокуратура организовала проверку после того, как в детской зоне одного из торговых центров в Москве обрушился аттракцион. По данным ведомства, в результате инцидента один ребёнок пострадал.

"По предварительной информации, днём 28 февраля 2021 года в торговом центре, расположенном в районе Перово г. Москвы, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний", — говорится в сообщении.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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