Один ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в московском ТЦ
Инцидент произошёл в игровой зоне.
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Прокуратура организовала проверку после того, как в детской зоне одного из торговых центров в Москве обрушился аттракцион. По данным ведомства, в результате инцидента один ребёнок пострадал.
"По предварительной информации, днём 28 февраля 2021 года в торговом центре, расположенном в районе Перово г. Москвы, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что в Саратовской области двое детей провалились под лёд. Сейчас поиском их тел занимаются спасатели.
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