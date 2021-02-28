Весны не ждём: синоптики раскрыли, какой будет погода 8 Марта
В Москве праздничный день будет прохладным.
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Международный женский день с большой вероятностью будет морозным. Так, в Москве 8 Марта и в праздничные выходные дни ожидается снегопад. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Относительно тёплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега", — цитирует её слова РИА "Новости".
Позднякова отметила, что если в первую пятидневку марта москвичей ожидают температуры от нуля до минус двух и днём положительные температуры, то в праздники температура и ночью, и днём будет отрицательной.
А ранее россияне назвали самые желанные страны для поездок после открытия границ. Большинство из них рассчитывают поехать в Турцию, Таиланд, Италию, Испанию и Египет.
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