Весны не ждём: синоптики раскрыли, какой будет погода 8 Марта

Международный женский день с большой вероятностью будет морозным. Так, в Москве 8 Марта и в праздничные выходные дни ожидается снегопад. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Относительно тёплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега", — цитирует её слова РИА "Новости".

Позднякова отметила, что если в первую пятидневку марта москвичей ожидают температуры от нуля до минус двух и днём положительные температуры, то в праздники температура и ночью, и днём будет отрицательной.

А ранее россияне назвали самые желанные страны для поездок после открытия границ. Большинство из них рассчитывают поехать в Турцию, Таиланд, Италию, Испанию и Египет.

Авторы