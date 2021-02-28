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Названы города для бюджетного путешествия по России на 8 Марта

Недорого можно побывать на море или поесть знаменитых пышек.

28 февраля 2021, 03:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Санкт-Петербург возглавляет рейтинг городов, в которые можно бюджетно слетать на 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip, передаёт РИА "Новости".

В среднем авиаперелёт из Москвы в Петербург и обратно обойдётся в 3,9 тысячи рублей.

Вторым в списке идёт Воронеж, куда можно поехать за четыре тысячи, а замыкает тройку Екатеринбург, билеты в который обойдутся в 4,9 тысячи рублей.

Стало известно, сколько времени россияне проводят в путешествиях

Стало известно, сколько времени россияне проводят в путешествиях

За сумму до десяти тысяч рублей можно уехать в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды. Доплатив 300 рублей, путешественник сможет отправиться в Калининград. Также недорого можно съездить на юг: билеты в Симферополь обойдутся в 12 тысяч рублей, а в Сочи — в 14 тысяч.

Специалисты выбирали маршруты из 50 самых популярных по поисковым запросам клиентов именно на длинные мартовские выходные.

Ранее россияне назвали самые желанные страны для поездок после открытия границ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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