Названы города для бюджетного путешествия по России на 8 Марта
Недорого можно побывать на море или поесть знаменитых пышек.
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Санкт-Петербург возглавляет рейтинг городов, в которые можно бюджетно слетать на 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip, передаёт РИА "Новости".
В среднем авиаперелёт из Москвы в Петербург и обратно обойдётся в 3,9 тысячи рублей.
Вторым в списке идёт Воронеж, куда можно поехать за четыре тысячи, а замыкает тройку Екатеринбург, билеты в который обойдутся в 4,9 тысячи рублей.
За сумму до десяти тысяч рублей можно уехать в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды. Доплатив 300 рублей, путешественник сможет отправиться в Калининград. Также недорого можно съездить на юг: билеты в Симферополь обойдутся в 12 тысяч рублей, а в Сочи — в 14 тысяч.
Специалисты выбирали маршруты из 50 самых популярных по поисковым запросам клиентов именно на длинные мартовские выходные.
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