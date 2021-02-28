Названы города для бюджетного путешествия по России на 8 Марта

Санкт-Петербург возглавляет рейтинг городов, в которые можно бюджетно слетать на 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip, передаёт РИА "Новости".

В среднем авиаперелёт из Москвы в Петербург и обратно обойдётся в 3,9 тысячи рублей.

Вторым в списке идёт Воронеж, куда можно поехать за четыре тысячи, а замыкает тройку Екатеринбург, билеты в который обойдутся в 4,9 тысячи рублей.

За сумму до десяти тысяч рублей можно уехать в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды. Доплатив 300 рублей, путешественник сможет отправиться в Калининград. Также недорого можно съездить на юг: билеты в Симферополь обойдутся в 12 тысяч рублей, а в Сочи — в 14 тысяч.

Специалисты выбирали маршруты из 50 самых популярных по поисковым запросам клиентов именно на длинные мартовские выходные.

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