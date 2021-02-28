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Оппозиционеры в Армении устроили митинг-концерт у стен парламента в Ереване

Со сцены выступают политики, поэты и музыканты.

28 февраля 2021, 15:45
<p>Фото © ТАСС / Багдасарян Айк</p>

Фото © ТАСС / Багдасарян Айк

В палаточном лагере около забора Национальной ассамблеи на проспекте Баграмяна, где оппозиция Армении проводит митинг, они организовали концерт. На улице перед забором Национальной ассамблеи собралось несколько тысяч человек.

Со сцены выступают политики, поэты и музыканты. Место сбора оппозиции охраняет большое количество полицейских. Требование у собравшихся всё то же — отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пашинян созвал своих сторонников на митинг 1 марта

Пашинян созвал своих сторонников на митинг 1 марта

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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