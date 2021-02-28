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В Москве женщина избила, изрезала и задушила 86-летнюю свекровь

На допросе она полностью признала вину.

28 февраля 2021, 16:20
<p>Фото © ТАСС / Никита Попов</p>

Фото © ТАСС / Никита Попов

В Москве задержали женщину, которая жестоко убила мать своего супруга. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, расправа произошла в ночь на 26 февраля на юго-западе столицы.

По данным ведомства, ночью между женщинами произошла ссора, в результате которой обвиняемая сперва избила родственницу металлическим предметом. Затем она схватила ткань и начала душить свекровь, нанося при этом ей удары ножом. 86-летняя женщина погибла.

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"Подозреваемая 1969 года рождения задержана, в ходе допроса она полностью признала свою вину. Ей предъявлено обвинение", — говорится в сообщении СК.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве мужчина убил бывшего мужа своей сожительницы после того, как тот пьяный пришёл к ней домой.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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