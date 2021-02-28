Масштабный пожар охватил автомойку в Красноярске — видео

Масштабный пожар охватил здание автомойки на улице Свердловской в Красноярске. Предварительная площадь возгорания составляет 350 квадратов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 22:00 (18:00 мск) поступило сообщение о загорании автомойки. Предварительная площадь пожара — 350 кв. м", — говорится в сообщении.

Пламя и чёрный дым с автомойки видны с разных районов города. Местные жители сообщают о взрывах и делятся кадрами с места пожара. Причина возгорания выясняется. К тушению привлекли восемь единиц техники и 30 человек.

В Москве два человека ранее погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара из-за проблем с самогонным аппаратом.

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