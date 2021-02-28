В Швеции сравнили планы России на освоение Арктики со сценой из "Маши и Медведя"
Там признали, что конкурентов у Москвы в этой сфере нет.
Фото © ТАСС / пресс-служба Геологического института
Фото © Скриншот из мультфильма "Маша и Медведь"
Фразой из детского мультфильма "Маша и Медведь" описала планы России на освоение Арктики шведская журналистка Анна-Лена Лорен. В собственной колонке для издания Dagens Nyheter она вспомнила эпизод, где герои должны были распределять новогодние подарки, однако Маша не пожелала этого делать и сердито ответила: "Не дам!".
"Вкратце об отношении российского правительства к Арктике", — описала она сцену из мультфильма.
По словам журналистки, Россия освоила уже почти половину Арктики и не намерена на этом останавливаться. Лорен вспомнила, что РФ неоднократно подавала заявку в ООН на расширение территориальных вод. При этом она подчеркнула, что в вопросе освоения Северного полюса у России конкурентов нет.
"В этой сфере у России нет конкуренции — это единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот", — отметила журналистка.
Ранее Лайф сообщал, что США намерены вести регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы "препятствовать наступлению Москвы" в регионе.
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