В Швеции сравнили планы России на освоение Арктики со сценой из "Маши и Медведя"

Фото © Скриншот из мультфильма "Маша и Медведь"

Фразой из детского мультфильма "Маша и Медведь" описала планы России на освоение Арктики шведская журналистка Анна-Лена Лорен. В собственной колонке для издания Dagens Nyheter она вспомнила эпизод, где герои должны были распределять новогодние подарки, однако Маша не пожелала этого делать и сердито ответила: "Не дам!".

"Вкратце об отношении российского правительства к Арктике", — описала она сцену из мультфильма.

По словам журналистки, Россия освоила уже почти половину Арктики и не намерена на этом останавливаться. Лорен вспомнила, что РФ неоднократно подавала заявку в ООН на расширение территориальных вод. При этом она подчеркнула, что в вопросе освоения Северного полюса у России конкурентов нет.

"В этой сфере у России нет конкуренции — это единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот", — отметила журналистка.

Ранее Лайф сообщал, что США намерены вести регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, чтобы "препятствовать наступлению Москвы" в регионе.

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