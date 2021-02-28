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В Горбачёв-фонде отреагировали на слова об "унижении" страны во время его правления

Директор журнала National Interest не может адекватно выражать мнение российского общества.

28 февраля 2021, 17:00
<p>Фото ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong>ТАСС / Юрий Машков</p>

Фото © ТАСС / Юрий Машков

В Горбачёв-фонде отреагировали на слова гендиректора журнала National Interest Дмитрия Саймса об унижении перед Западом, через которое СССР прошёл в годы правления президента Михаила Горбачёва. В организации считают, что американский политолог оторван от российских реалий и не может говорить от лица большинства россиян.

"Непонятно, что даёт право нашему бывшему соотечественнику, который уже на протяжении десятилетий живёт в США и оторван от России, делать заявления от имени большинства россиян", — заявил глава пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко РИА "Новости".

Гендиректор National Interest отметил, что Россия не повторит "унижения" времён Горбачёва

Гендиректор National Interest отметил, что Россия не повторит "унижения" времён Горбачёва

Ранее бывший лидер СССР Михаил Горбачёв призвал президентов России и США "не бычиться" и провести встречу, чтобы обсудить проблемы международной безопасности.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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