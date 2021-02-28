В Горбачёв-фонде отреагировали на слова об "унижении" страны во время его правления
Директор журнала National Interest не может адекватно выражать мнение российского общества.
Фото © ТАСС / Юрий Машков
В Горбачёв-фонде отреагировали на слова гендиректора журнала National Interest Дмитрия Саймса об унижении перед Западом, через которое СССР прошёл в годы правления президента Михаила Горбачёва. В организации считают, что американский политолог оторван от российских реалий и не может говорить от лица большинства россиян.
"Непонятно, что даёт право нашему бывшему соотечественнику, который уже на протяжении десятилетий живёт в США и оторван от России, делать заявления от имени большинства россиян", — заявил глава пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко РИА "Новости".
Ранее бывший лидер СССР Михаил Горбачёв призвал президентов России и США "не бычиться" и провести встречу, чтобы обсудить проблемы международной безопасности.
Выбор редакции
Гендиректор National Interest отметил, что Россия не повторит "унижения" времён Горбачёва
Новое расследование о мошенничестве в ФБК может затронуть соратников Навального
"Режим падёт": Тихановская сделала прогноз о скорой отставке Лукашенко
Неймар курит в сторонке: Головин сделал ассистентский дубль и принёс победу "Монако"
Певцов захотел запретить "потные" передачи Малахова
Комментариев: 0