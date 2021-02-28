На ЧМ пока рано: 14-летняя ученица Тутберидзе выиграла финал Кубка России
На мировое первенство поедет спортсменка постарше.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Москве завершился финал Кубка России по фигурному катанию для женщин-одиночниц. Победительницей турнира стала 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, которую называют главной фавориткой пекинской Олимпиады. Фигуристка оказалась сильнейшей, даже несмотря на два падения с четверных прыжков в произвольной программе. Второе и третье место — тоже у представительниц "Хрустального": Майя Хромых завоевала серебро, а Дарья Усачёва — бронзу.
Однако ни одна из фигуристок, попавших на пьедестал почёта, не сможет представлять сборную России на чемпионате мира в Швеции. Дело в том, что ни одной из призёрок ещё нет 15 лет, а потому они попросту не проходят по международным возрастным требованиям. В связи с этим в Стокгольм, вероятнее всего, поедет 24-летняя Елизавета Туктамышева, которая заняла четвёртое место и выиграла локальную битву у Алёны Косторной (шестое место) и Елизаветы Нугумановой (десятая строчка). Официально состав сборной России назовут завтра, 1 марта.
Кубок России по фигурному катанию, финал
Женщины
- Камила Валиева — 238,00.
- Майя Хромых — 235,96.
- Дарья Усачёва — 229,71.
- Елизавета Туктамышева — 226,01.
- Анна Фролова — 213,91.
- Алёна Косторная — 210,20.
- Ксения Цибинова — 202,88.
- Софья Самодурова — 199,88.
- Мария Талалайкина — 192,59.
- Елизавета Нугуманова — 181,99.
- Камила Султанмагомедова — 160,24.
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