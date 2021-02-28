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На ЧМ пока рано: 14-летняя ученица Тутберидзе выиграла финал Кубка России

На мировое первенство поедет спортсменка постарше.

28 февраля 2021, 17:22
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Москве завершился финал Кубка России по фигурному катанию для женщин-одиночниц. Победительницей турнира стала 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, которую называют главной фавориткой пекинской Олимпиады. Фигуристка оказалась сильнейшей, даже несмотря на два падения с четверных прыжков в произвольной программе. Второе и третье место — тоже у представительниц "Хрустального": Майя Хромых завоевала серебро, а Дарья Усачёва — бронзу.

Однако ни одна из фигуристок, попавших на пьедестал почёта, не сможет представлять сборную России на чемпионате мира в Швеции. Дело в том, что ни одной из призёрок ещё нет 15 лет, а потому они попросту не проходят по международным возрастным требованиям. В связи с этим в Стокгольм, вероятнее всего, поедет 24-летняя Елизавета Туктамышева, которая заняла четвёртое место и выиграла локальную битву у Алёны Косторной (шестое место) и Елизаветы Нугумановой (десятая строчка). Официально состав сборной России назовут завтра, 1 марта.

Кубок России по фигурному катанию, финал

Женщины

  1. Камила Валиева — 238,00.
  2. Майя Хромых — 235,96.
  3. Дарья Усачёва — 229,71.
  4. Елизавета Туктамышева — 226,01.
  5. Анна Фролова — 213,91.
  6. Алёна Косторная — 210,20.
  7. Ксения Цибинова — 202,88.
  8. Софья Самодурова — 199,88.
  9. Мария Талалайкина — 192,59.
  10. Елизавета Нугуманова — 181,99.
  11. Камила Султанмагомедова — 160,24.
Ученицу Тутберидзе короновали в 14 лет. Доживёт ли она до Олимпиады?

Ученицу Тутберидзе короновали в 14 лет. Доживёт ли она до Олимпиады?

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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