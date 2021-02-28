Трамп призвал реформировать избирательную систему в США
Политик по-прежнему уверен, что выборы в ноябре 2020 года были сфальсифицированы.
Фото © ТАСС / AP
США нуждаются в масштабной избирательной реформе, такое мнение выразил бывший президент страны Дональд Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо.
По словам политика, демократы "использовали китайский вирус в качестве предлога", чтобы обеспечить себе преимущество в ноябре 2020 года. Они изменили все правила без одобрения законодательных собраний штатов, отметил Трамп.
"Эти выборы были сфальсифицированы, а Верховный суд и другие суды не захотели с этим разбираться. Нам нужно провести всеобъемлющие реформы выборов. Нам нужно сделать это прямо сейчас", — сказал экс-глава Белого дома.
Среди необходимых мер он назвал ужесточение норм регистрации выборов, стандарты удостоверений для избирателей, единый день голосования и другие.
Трампа поддержали и другие спикеры конференции. Том Фиттон, президент правой группы Judicial Watch, заявил, что в день выборов кандидат от республиканцев набрал достаточное число голосов, чтобы остаться на второй срок. Но итоги голосования, по его словам, были изменены из-за "беспрецедентного и внеочередного" подсчёта бюллетеней.
Также сообщается, что Трамп выиграл опрос участников CPAC на тему, кого они предпочитают в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Впрочем, стоит отметить, что было всего два варианта — с указанием имени Трампа и без. Во втором случае респонденты поддержали губернатора Флориды Рона Десантиса, близкого сторонника бывшего главы государства.
Ранее стало известно, что почти половина республиканцев готова поддержать Трампа, если он создаст новую партию. Однако политик заявил, что пока не намерен этого делать.
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