Трамп призвал реформировать избирательную систему в США

США нуждаются в масштабной избирательной реформе, такое мнение выразил бывший президент страны Дональд Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо.

По словам политика, демократы "использовали китайский вирус в качестве предлога", чтобы обеспечить себе преимущество в ноябре 2020 года. Они изменили все правила без одобрения законодательных собраний штатов, отметил Трамп.

"Эти выборы были сфальсифицированы, а Верховный суд и другие суды не захотели с этим разбираться. Нам нужно провести всеобъемлющие реформы выборов. Нам нужно сделать это прямо сейчас", — сказал экс-глава Белого дома.

Среди необходимых мер он назвал ужесточение норм регистрации выборов, стандарты удостоверений для избирателей, единый день голосования и другие.

Трампа поддержали и другие спикеры конференции. Том Фиттон, президент правой группы Judicial Watch, заявил, что в день выборов кандидат от республиканцев набрал достаточное число голосов, чтобы остаться на второй срок. Но итоги голосования, по его словам, были изменены из-за "беспрецедентного и внеочередного" подсчёта бюллетеней.

Также сообщается, что Трамп выиграл опрос участников CPAC на тему, кого они предпочитают в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Впрочем, стоит отметить, что было всего два варианта — с указанием имени Трампа и без. Во втором случае респонденты поддержали губернатора Флориды Рона Десантиса, близкого сторонника бывшего главы государства.

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