РБК: "Мир" запретит россиянам пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки

Национальная платёжная система "Мир" запретит россиянам пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, об этом пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень, разосланный банкам.

Положение вступает в силу с 27 апреля и принято для того, чтобы минимизировать сомнительные финансовые операции.

В двух банках сообщили, что уже ознакомились с документом. При этом отмечается, что перенастройка собственных систем для реализации запрета им не потребуется, Национальная система платёжных карт будет самостоятельно отклонять трансграничные переводы.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отметил, что НСПК является дочерней организацией Банка России, таким образом регулятор решил бороться со схемами совершения подозрительных платежей.

Иностранные кошельки могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим участникам теневого рынка. С другой стороны, за рубежом не принимают карты "Мир", иногда перевод денег через электронный кошелёк служил мостиком между участниками сделки. По мнению эксперта, этот сегмент занимал незначительную долю рынка, поэтому добросовестные пользователи массово не пострадают.

Ранее Банк России ввёл ограничения на операции через Qiwi Bank. Такие меры были приняты по итогам проверок, в ходе которых выявили нарушения в отчётности и ведении документации.

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