В России с 1 марта появился новый дорожный знак
Он будет размещаться за 150–300 метров до зон контроля.
Фото © ТАСС / Андрей Васильев
В России появился знак "Фотовидеофиксация", соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 марта.
Новое обозначение будет использоваться в тех местах, где установлены камеры для фиксации нарушений ПДД.
Новый знак заменит старый, который ставился только с другими знаками или светофорами. Он утрачивает свою силу 1 сентября 2021 года.
Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" будет размещаться вне населённого пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля камеры.
Ранее Лайф сообщал, что в России решили отказаться от уменьшенных дорожных знаков.
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