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В России с 1 марта появился новый дорожный знак

Он будет размещаться за 150–300 метров до зон контроля.

28 февраля 2021, 22:16
<p>Фото © ТАСС / Андрей Васильев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Васильев

В России появился знак "Фотовидеофиксация", соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 марта.

Новое обозначение будет использоваться в тех местах, где установлены камеры для фиксации нарушений ПДД.

На дорогах России появится знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД

На дорогах России появится знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД

Новый знак заменит старый, который ставился только с другими знаками или светофорами. Он утрачивает свою силу 1 сентября 2021 года.

Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" будет размещаться вне населённого пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля камеры.

Ранее Лайф сообщал, что в России решили отказаться от уменьшенных дорожных знаков.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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