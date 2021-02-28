В России с 1 марта появился новый дорожный знак

В России появился знак "Фотовидеофиксация", соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 марта.

Новое обозначение будет использоваться в тех местах, где установлены камеры для фиксации нарушений ПДД.

Новый знак заменит старый, который ставился только с другими знаками или светофорами. Он утрачивает свою силу 1 сентября 2021 года.

Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" будет размещаться вне населённого пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля камеры.

Ранее Лайф сообщал, что в России решили отказаться от уменьшенных дорожных знаков.

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