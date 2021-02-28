Трамп допустил, что вновь будет баллотироваться на пост президента США

TRUMP: "Democrats should suffer withering losses in the midterms and to lose the White House decisively four years from now... I may decide to beat them for a third time." pic.twitter.com/QhDRd7km4t — Daily Caller (@DailyCaller) February 28, 2021

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что может ещё раз баллотироваться на пост президента страны. Об этом он сказал в своём первом выступлении после ухода с поста главы Белого дома на консервативной конференции CPAC в Орландо.

"Я могу решить побить их в третий раз", — заявил политик.

Также бывший американский лидер выразил уверенность, что демократы проиграют следующие выборы в 2024 году. Он резко раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена, назвав первый месяц его работы катастрофическим. По словам Трампа, президент "показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки".

Кроме того, экс-глава Белого дома предрёк США новый иммиграционный кризис на границе из-за Байдена. Он отметил, что новая администрация уделяет слишком много внимания мировым проблемам, в то время как Америка не может себе этого позволить.

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