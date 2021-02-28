Microsoft заплатит сотрудникам по 1200 долларов для борьбы с выгоранием на удалёнке
Однако на некоторые цели тратить средства запрещается.
Корпорация Microsoft запустила программу Perks Plus для защиты сотрудников от выгорания на удалёнке. В её рамках работники получат 1200 долларов в год на товары и услуги для обучения, спорта и хобби.
Программа, ставшая продолжением проекта Microsoft Stay, в рамках которого сотрудникам оплачивали посещения спортивного зала, продлится минимум до 2022 года.
По правилам Perks Plus, средства можно тратить на товары и услуги, которые позволят улучшить физическое, психическое и финансовое состояние. А вот приобретать на них авиабилеты или, например, электробайк, запрещается. Также не попадают под действие Perks Plus оружие, игровые консоли и настольные игры.
Ранее Лайф сообщал о том, как удалённая работа изменила рынок труда.
Выбор редакции
Глава Microsoft Смит заявил о наличии "доказательств" причастности России к кибератаке на SolarWinds
Психолог рассказала, как справиться с офисной депрессией после удалёнки
Трамп допустил, что вновь будет баллотироваться на пост президента США
В России с 1 марта появился новый дорожный знак
Трамп заявил, что не будет основывать свою политическую партию
Комментариев: 0