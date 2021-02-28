Microsoft заплатит сотрудникам по 1200 долларов для борьбы с выгоранием на удалёнке

Корпорация Microsoft запустила программу Perks Plus для защиты сотрудников от выгорания на удалёнке. В её рамках работники получат 1200 долларов в год на товары и услуги для обучения, спорта и хобби.

Программа, ставшая продолжением проекта Microsoft Stay, в рамках которого сотрудникам оплачивали посещения спортивного зала, продлится минимум до 2022 года.

По правилам Perks Plus, средства можно тратить на товары и услуги, которые позволят улучшить физическое, психическое и финансовое состояние. А вот приобретать на них авиабилеты или, например, электробайк, запрещается. Также не попадают под действие Perks Plus оружие, игровые консоли и настольные игры.

Ранее Лайф сообщал о том, как удалённая работа изменила рынок труда.

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