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Microsoft заплатит сотрудникам по 1200 долларов для борьбы с выгоранием на удалёнке

Однако на некоторые цели тратить средства запрещается.

28 февраля 2021, 22:32

Корпорация Microsoft запустила программу Perks Plus для защиты сотрудников от выгорания на удалёнке. В её рамках работники получат 1200 долларов в год на товары и услуги для обучения, спорта и хобби.

Программа, ставшая продолжением проекта Microsoft Stay, в рамках которого сотрудникам оплачивали посещения спортивного зала, продлится минимум до 2022 года.

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По правилам Perks Plus, средства можно тратить на товары и услуги, которые позволят улучшить физическое, психическое и финансовое состояние. А вот приобретать на них авиабилеты или, например, электробайк, запрещается. Также не попадают под действие Perks Plus оружие, игровые консоли и настольные игры.

Ранее Лайф сообщал о том, как удалённая работа изменила рынок труда.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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