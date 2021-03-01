Кот-дебошир заставил пилотов вернуть самолёт в аэропорт

На рейсе, следовавшем из Судана в Доху, столицу Катара, в кабине пилотов внезапно появился кот, сообщает газета "Ас-Судани" со ссылкой на источник среди членов экипажа. Пушистый вынудил пилотов вернуться в аэропорт вылета.

Кот появился в кабине через 30 минут после начала полёта. Буйное животное вело себя агрессивно и мешало управлять самолётом.

Предполагается, что кот пробрался на борт ночью во время уборки или технического осмотра.

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