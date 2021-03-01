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В приёмном покое сахалинской больницы потолочные плитки обвалились на посетителей после громкого хлопка дверью

Глава региона распорядился оперативно устранить неполадки.

1 марта 2021, 02:33

В приёмном покое Сахалинской областной клинической больницы обвалились потолочные плитки. Видео от очевидца опубликовал портал АСТВ.

Посетители медицинского учреждения рассказали, что обрушение произошло после громкого хлопка дверью, в помещении в этот момент находилось пять человек. Одного из них ударило по руке и голове, но обошлось без травм.

Ремонт в больнице был сделан всего семь месяцев назад. Главврач вызвал на место происшествия представителей компании-подрядчика, и рабочие приступили к устранению проблем.

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился оперативно устранить последствия обвала. Об этом он написал в своём телеграм-канале. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве из-за протёкшей крыши затопило квартиру.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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