В приёмном покое сахалинской больницы потолочные плитки обвалились на посетителей после громкого хлопка дверью
Глава региона распорядился оперативно устранить неполадки.
В приёмном покое Сахалинской областной клинической больницы обвалились потолочные плитки. Видео от очевидца опубликовал портал АСТВ.
Посетители медицинского учреждения рассказали, что обрушение произошло после громкого хлопка дверью, в помещении в этот момент находилось пять человек. Одного из них ударило по руке и голове, но обошлось без травм.
Ремонт в больнице был сделан всего семь месяцев назад. Главврач вызвал на место происшествия представителей компании-подрядчика, и рабочие приступили к устранению проблем.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился оперативно устранить последствия обвала. Об этом он написал в своём телеграм-канале. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия.
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