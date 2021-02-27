"Пузырь сейчас упадёт уже скоро": В Москве из-за протёкшей крыши затопило квартиру — видео
Наибольшие повреждения получил потолок.
В Москве из-за протёкшей крыши затопило квартиру. Видео © Телеканал "360"
В Москве из-за протечки кровли в доме на Сухонской улице затопило квартиру. Об этом сообщает телеканал "360". На кадрах с места происшествия видно, что весь потолок в разводах от воды.
"Смотрите, что творится. Вот пузырь сейчас упадёт уже скоро, наверное. Это город Москва. Сейчас пойдёт дальше. Мама здесь спит моя. Вы бы хотели, чтобы на вашу маму ночью это упало?" — пожаловался житель квартиры.
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Особенно сильно из-за протечки оказался повреждён потолок, на котором появились не только пузыри, но и пятна. Кроме того, размыло обои, остались характерные для затопления квартиры жёлтые разводы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве из-за резкого потепления затопило дороги. Буквально за сутки температура в столице повысилась чуть ли не на 20 градусов и из минусовых ушла в плюсовые значения.
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