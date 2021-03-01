Мультфильм "Душа" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм"

В США проходит 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Трансляция мероприятия в формате онлайн ведётся одновременно из "Рокфеллер-центра" (Нью-Йорк) и отеля "Беверли-Хилтон" (штат Калифорния) телеканалом NBC.

Лучшим анимационным фильмом был признан мультфильм "Душа" режиссёров Питера Доктера и Кемпа Паэурса. Сюжет ленты развивается вокруг немолодого учителя музыки, мечтающего о выступлении в джазовом ансамбле. Позади остались "Семейка Крудс. Новоселье", "Вперёд", "Путешествие на Луну" и "Легенда о волках".

В номинации "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" победила британская актриса Розамунд Пайк, сыгравшая Марлу Грэйсон в криминальной комедии "Аферистки". Она обошла болгарку Марию Бакалову ("Борат-2"), Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь"), Кейт Хадсон ("Мьюзик") и Аню Тейлор-Джой ("Эмма").

Британский актёр Дэниел Калуя первенствовал в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Он сыграл активиста Партии чёрных пантер Фреда Хэмптона в биографической драме "Иуда и чёрный мессия". Калуя опередил Сашу Барона Коэна ("Суд над чикагской семёркой"), Джареда Лето ("Дьявол в деталях"), Билла Мюррея ("Последняя капля") и Лесли Одома — младшего ("Одна ночь в Майами").

Награда за "Лучший фильм на иностранном языке" досталась драме "Минари" американского режиссёра корейского происхождения Ли Айзека Чуна. На премию также были выдвинуты "Ещё по одной" (Дания), "Ла Йорона" (Гватемала, Франция), "Вся жизнь впереди" (Италия) и "Ты и я" (Франция, Люксембург, Бельгия).

"Золотой глобус" за лучший сценарий получил американец Аарон Соркин (фильм "Суд над чикагской семёркой" — судебная драма, повествующая о группе протестующих против войны во Вьетнаме). Номинированы были Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды"), Дэвид Финчер ("Манк"), Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец") и Хлоя Чжао ("Земля кочевников").

Лучшим драматическим актёром телесериала стал Джош О'Коннор. В аналогичной номинации среди женщин победила Эмма Коррин. Оба они играют в сериале "Корона": О'Коннор — принца Чарльза, а Коррин — принцессу Диану. "Корона" также взяла верх в категории "Лучший драматический телесериал".

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