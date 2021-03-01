Фильм "Борат-2" выиграл "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия". Об этом стало известно в ходе трансляции 78-й церемонии, которую ведёт телеканал NBC.

Премьера картины состоялась на видеосервисе Amazon Prime Video 23 октября 2020 года. Она повествует о приключениях уже известного по первой части казахстанского журналиста Бората Сагдиева в США. Согласно сюжету, мужчине даётся задание отправиться в Америку и подарить вице-президенту Майку Пенсу обезьяну Джонни — министра культуры Казахстана и порнозвезду № 1. Режиссёром ленты выступил Джеймс Уолинер, а главную роль исполнил Саша Барон Коэн.