Фильм "Борат-2" выиграл "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия"
А исполнитель главной роли Саша Барон Коэн стал лучшим комедийным актёром.
Фильм "Борат-2" выиграл "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия". Об этом стало известно в ходе трансляции 78-й церемонии, которую ведёт телеканал NBC.
Премьера картины состоялась на видеосервисе Amazon Prime Video 23 октября 2020 года. Она повествует о приключениях уже известного по первой части казахстанского журналиста Бората Сагдиева в США. Согласно сюжету, мужчине даётся задание отправиться в Америку и подарить вице-президенту Майку Пенсу обезьяну Джонни — министра культуры Казахстана и порнозвезду № 1. Режиссёром ленты выступил Джеймс Уолинер, а главную роль исполнил Саша Барон Коэн.
Коэн также получил "Золотой глобус" за лучшую роль в комедии. В аналогичной номинации у женщин первенствовала Розамунд Пайк, сыгравшая Марлу Грэйсон в криминальной комедии "Аферистки".
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