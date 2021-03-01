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Драма "Земля кочевников" выиграла "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм"

Снявшая ленту Хлоя Чжао победила в категории "Лучший режиссёр".

1 марта 2021, 04:08

Драма "Земля кочевников" выиграла "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Об этом стало известно в ходе 78-й церемонии вручения, трансляцию которой вёл телеканал NBC.

Режиссёром картины выступила Хлоя Чжао, главную роль исполнила Фрэнсис Макдорманд. Лента повествует о 60-летней женщине Ферн, которая остаётся без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Она решает погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм получил мультфильм "Душа".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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