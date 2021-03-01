Драма "Земля кочевников" выиграла "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм"
Снявшая ленту Хлоя Чжао победила в категории "Лучший режиссёр".
Драма "Земля кочевников" выиграла "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Об этом стало известно в ходе 78-й церемонии вручения, трансляцию которой вёл телеканал NBC.
Режиссёром картины выступила Хлоя Чжао, главную роль исполнила Фрэнсис Макдорманд. Лента повествует о 60-летней женщине Ферн, которая остаётся без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Она решает погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.
Фильм снят по документальному роману Джессики Брудер "Земля кочевников: выжить в Америке XXI века".
Напомним, ранее Лайф сообщал, что "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм получил мультфильм "Душа".
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