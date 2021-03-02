На Украине заявили, что подготовились к достройке и запуску "Северного потока — 2"

Украина полностью готова к запуску газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счёт полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене", — отметил он в интервью изданию "Украинская неделя".

Коболев добавил, что Украина относительно защищена на газовом рынке. В случае достройки "Северного потока — 2" и сокращения объёмов до 15–20 млрд кубометров в год страна потеряет доходы от транзита, но не будет испытывать дефицита топлива.

По словам главы правления "Нафтогаза", Незалежная зависима от Белоруссии в вопросах импорта электроэнергии. Если поставки оттуда прекратятся, могут начаться веерные отключения электричества.

Ранее министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что Берлин не может позволить себе отказаться от "Северного потока — 2" в ближайшие несколько десятков лет из-за возможных исков о возмещении ущерба.

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